عودة إجازة يوم السبت للعاملين بقطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قراراََ بعودة إجازة يوم السبت للعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة وذلك اعتباراََ من السبت 1 مايو 2021 وذلك بناء على عرض الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن القرار جاء لانتهاء الضرورة لتقليل كثافة الفصول وتقسيم الطلاب على أيام الأسبوع بصدور قرار وزير التربية والتعليم بانتهاء العام الدراسى لسنوات النقل بنهاية شهر أبريل الحالى.

وفى سياق متصل انتظم، اليوم الثلاثاء، طلاب (الصفين الأول والثانى الثانوى) فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية وقائية.

وقال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه تقدم لآداء الإمتحانات نحو 1902 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى، فيما تقدم للامتحان نحو 1676 طالب وطالبة بالصف الثانى موزعين على 27 لجنة بأرجاء المحافظة وذلك وسط إجراءات إحترازية وقائية لضمان سلامة الجميع.

وأوضح النيلى أن الفترة الأولى شهدت آداء طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان بمواد اللغة الأجنبية الأولى، الفلسفة والمنطق، الرياضيات من الساعة 9: 10:30 ص .

فيما أدى طلاب الصف الثانى الثانوى الإمتحانات باللغة الأجنبية الأولى والكيمياء والأحياء لطلاب الشعبة العلمية واللغة الأجنبية الأولى وعلم النفس والفلسفة لطلاب الشعبة الأدبية بدءا من 12: 1.30 ظهرا ، مؤكدا على ضرورة توفير الجو الآمن والملائم لضمان سير العمل بكل يسر وسهولة.