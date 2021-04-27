ضبط 736 كيلو أسماك مملحة مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على أسواق الأسماك المملحة، بقيادة محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وذلك استعدادا لأعياد الربيع وشم النسيم.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط الأسواق خلال مواسم أعياد الربيع وشم النسيم وأعياد الأخوة الأقباط واستعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار بالأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وتوجهت الحملات الى أسواق الأسماك المملحة و الطازجة بأسواق الميدان و المنشية و الجمرك و غرب و العطارين ، لفحص الأسماك و الأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، وأسفرت الحملات عن رصد المخالفات، حيث تم تحرير محضر عدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة لأحد محلات بيع الاسماك الشهيرة لحيازته 32 كرتونة زنة الكرتونة 23 كجم بإجمالي 736 كجم أسماك هارنج المخصصة لصناعة الرنجة.

وتحرير محضر غش تجاري لحيازة عبوات سمك قطع فيليه مملحة غير مدون عليها أي بيانات و مجهولة المصدر لأحد محلات بيع الاسماك المملحة وتم التحفظ على كمية 260 عبوة،تحرير محضر عدم وجود بيانات على عبوات أسماك مملحة فسيخ وسردين ورنجة وبطارخ قطع فيليه لأحد محلات بيع الاسماك المملحة وتم التحفظ على عدد 31 عبوة.

فيما تم تم سحب عينات رنجة مغلفة وعينات بطارخ مغلفة وجاري إرسالها للمعامل لتحليلها ومطابقتها للمواصفات القياسية،و قد تم إتخاذ الاجراءات القانونية.

اسماك الرنجة



اسماك الفسيخ المملحة



أسماك الفسيخ



الاسماك المملحة



التفتيش على الفسيخ بالمحلات