اليوم السابع
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رفع إشغالات بشوارع الأزبكية ومصادرة شيش بمقاهى مخالفة.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:07 م
رفع إشغالات بشوارع الأزبكية ومصادرة شيش بمقاهى مخالفة.. صور رفع الإشغالات بشوارع الأزبكة
كتب سيد الخلفاوى

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شن حى الأزبكية بالقاهرة، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، عدة حملات لرفع الاشغالات والرقابة على المطاعم والكافيهات، بالتنسيق ما شرطة المرافق، أسفرت عن رفع ومصادرة الشيش بالكافيهات بشارع عرابى، وايداع الأحراز بمخازن شرطة المرافق بالحى واتخاذ الأجراءات القانونية .
 
كما تم رفع الاشغالات بشوارع ( 26 يوليو /عرابي/ ميدان عرابي/ منطقة تطوير / بستان الدكة / ميدان حليم / زكريا احمد ) بنطاق الحى التي تعوق حركة المواطنين ولإعادة المظهر الحضارى اللائق لشوارع ومناطق الحى لتسيير الحركة المرورية وتم ايداع الأحراز بمخازن شرطة المرافق بالحى .
 
وكثفت إدارة النظافة من حملات النظافة خاصة بالشوارع التى تشهد اقبال، مثل شارع الألفى، حيث تم رفع كفاءة الشوارع بمنطقة تطوير الالفى، بنطاق الحى التي تعوق سير المارة وتشوه المظهر الحضارى وتعوق حركة المواطنين ولاعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع ومناطق حى الأزبكية العريق .
 
ووجه رئيس الحى انذارات للكافيهات والمطاعم مؤكدا على عدم تداول الشيشة بالمقاهي واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار مرض فيروس كورونا حفاظآ على سلامة المواطنين و تحقيقآ للمصلحة والصحة العامة للمجتمع المصرى .
 
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الازبكية

شارع الالفي

ميدان رمسيس

الاشغالات

القاهرة

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