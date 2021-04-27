رئيس هيئة البريد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار

كتبت هبة السيد

أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد برئاسة عصام الدين محمد الوكيل- الخبير المصرفي واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب السابق للمصرف اﻟﻌرﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ - رئيساً لمجلس ادارة شركة البريد للاستثمار.

ويضم مجلس إدارة البريد للاستثمار لعضويته ممثلا عن البريد المصري كل من محمد أحمد كفافي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى I-Score، وأحمد فؤاد الخولي- مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للاستثمار والخزانة.

كما يضم تشكيل مجلس الإدارة أيضا من ذوى الخبرة كلا من اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، المهندس حسام عبد اللاه موسي الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندسة غادة مصطفي لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والمهندس محمد نصر الدين محمد علي مساعد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية، وسالي رفعت - وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، وأخيرا المهندس عماد عزت سعد الله عضواً منتدباً للشركة.