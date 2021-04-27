اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس هيئة البريد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:15 م
رئيس هيئة البريد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار عصام الدين محمد الوكيل الخبير المصرفي
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للهيئة القومية للبريد برئاسة عصام الدين محمد الوكيل- الخبير المصرفي  واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب السابق للمصرف اﻟﻌرﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ - رئيساً لمجلس ادارة شركة البريد للاستثمار.
 
ويضم مجلس إدارة البريد للاستثمار لعضويته ممثلا عن البريد المصري كل من محمد أحمد كفافي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى I-Score، وأحمد فؤاد الخولي- مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للاستثمار والخزانة.
 
كما يضم تشكيل مجلس الإدارة أيضا من ذوى الخبرة كلا من اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، المهندس حسام عبد اللاه موسي الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندسة غادة مصطفي لبيب  نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والمهندس محمد نصر الدين محمد علي مساعد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية، وسالي رفعت - وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، وأخيرا المهندس عماد عزت سعد الله عضواً منتدباً للشركة.
 
الجدير بالذكر أن شركة البريد للاستثمار أحد الشركات المملوكة للبريد المصري، وتعد الذراع الاستثمارى للهيئة وتم تأسيسها في عام 2006 ولها العديد من الشركات الاستراتيجة منها مساهمتها في شركة اتصالات مصر بنسبة 20% وكذا العديد من الشركات التى تدعم مجالات عمل البريد المصري مثل شركات تقنية المعلومات والامن ونقل الأموال وادارة المشروعات والمنشأت والتسويق.

الهيئة القومية للبريد

البريد

البريد المصرى

هيئة الموانئ البرية والجافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة