هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا للذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء

كتبت هبة السيد

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكارى بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء والذى يوافق ٢٥ ابريل من كل عام وهو اليوم الذى استطاعت فيه مصر تحرير أرض سيناء واستردادها.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن عيد تحرير سيناء يجسد ذكرى خاصة عند جميع المصريين ويعد يوم من الأيام الفارقة فى تاريخ مصر، حيث انه شهد تتويج ملحمة أكتوبر المجيدة، التى استطاع فيها الجيش المصرى الانتصار واستعادة كرامة العسكرية المصرية، والبدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكارى لتوثيق هذا الحدث الهام.

واوضح الدكتور شريف فاروق أن تصميم طابع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء يضم خريطة سيناء ملونة وتم إلغاء باقى ألوان الخريطة ليشير بطريقة فنية إلى أهمية أرض سيناء كما تم كتابة عيد تحرير سيناء بالخط العربى الأصيل بالإضافة إلى علم مصر فى منتصف الطابع على أرض سيناء فى اشارة إلى عودتها إلى مصر كما تم اضافة بعض الأضواء على خريطة سيناء فى اشارة إلى عودة الحياة والاستقرار، بالإضافة إلى الحمام الابيض على جانبى سيناء للتعبير عن انها ارض السلام والإشارة إلى مستقبل مشرق.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن البريد المصرى يحرص دائماً على إصدار الطوابع التذكارية فى المناسبات والاحداث الهامة تخليداً لذكرى تلك الأحداث المهمة فى تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (٣ سم فى ٥ سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته ٥ جنيهات ومزود بتقنية ال QR Code والتى تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالطابع.