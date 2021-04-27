توريد 45042 طنا و928 كيلو أقماح بـ20 موقعا فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، بأن 20 موقعاً بقرى ومدن المحافظة تسلمت 45042 طنا و928 كيلو قمح، حتى صباح اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن الـ20 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، ويتلقى تقرير يومى من غرفة العمليات المركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.