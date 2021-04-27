تراجع 11 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "المنسوجات"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 8.15%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.3%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.87%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.76%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.23%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.48%، 0.43%، على التوالي.

كما تراجع قطاع العقارات، بنسبة 0.38%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.32%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، بنسبة 0.17%، فيما استقر قطاع الخدمات التعليمية، وصعدت 4 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.9%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.31%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.15%.

قالت البورصة المصرية ، إن صافي شراء الأجانب في سندات الخزانة بلغت 69.2 مليون جنيه خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.74% بعد صعوده 3 جلسات خلال آخر 4 جلسات، وبعد أن شهد صعودًا بنسبة 4.55% منذ جلسة 15 أبريل الجاري، وخسر رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.532 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم، 481.1 مليون ورقة مالية بقيمة 984.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.75%، والعرب على 6.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بقيمة 57.04 مليون جنيه، 45.1 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 92.9 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 12760 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4097 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 2986 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.