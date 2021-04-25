ارتفاع هامشى لمؤشر البورصة الرئيسي بالختام.. وصعود إيجي إكس 70 بنسبة 2.43%

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 2.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 656.467 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 10604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12896 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 4099 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة.