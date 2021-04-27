اليوم السابع
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تحرير 99 محضرا لعدم ارتدائهم الكمامة بشوارع أرمنت فى الأقصر

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:41 م
تحرير 99 محضرا لعدم ارتدائهم الكمامة بشوارع أرمنت فى الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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قاد العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر، حملة مكبرة استهدفت أماكن الازدحام والمقاهى والكافيهات وسيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن ، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 99 مواطنا بدون كمامة وطلب 95 منهم التصالح، وتم دفع قيمة الغرامة الفورية (50 جنيه)، ورفض 4 مواطنين التصالح ودفع قيمة الغرامة الفورية، وكان قد تم ضبطهم داخل إحدى المقاهى، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

 

وأكد عاشور على استمرار تكثيف المتابعة الدورية على مدار اليوم لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث شارك فى الحملة على عثمان نائب رئيس المركز وحجاج السيد مدير إدارة المتابعة بالمركز، وخالد محمد حسين مدير مرافق المركز ويوسف نصير رئيس قرية الرزيقات ومسئولى المتابعة والإشغالات.


الاقصر

مواطنين بدون كمامات بالاقصر

مدينة ارمنت

محاضر عدم ارتداء الكمامة

غرامات فورية

حملات على الشوارع

حملات على المقاهى

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