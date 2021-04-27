اليوم السابع
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القابضة للتشييد: الانتهاء من مبادلة الديون بأصول غير مستغلة لبعض الشركات

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:00 ص
القابضة للتشييد: الانتهاء من مبادلة الديون بأصول غير مستغلة لبعض الشركات هشام ابو العطا
كتب عبدالحليم سالم

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أنتهت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، من تنفيذ برنامج مبادلة ديون بعض شركاتها بأصول غير مستغلة أغلبها قطع أراضى فى العديد من المناطق والمحافظات.
 
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن القابضة كانت قد اتفقت مع بعض الجهات الدائنة لشركاتها خاصة البنوك والتأمينات للحصول على أراضى مقابل الديون أو مقابل جزء منها والجزء الأخر تم دفعه، لافتة إنه تم بالفعل تنفيذ البرنامج بنجاح بالعديد من الشركات ولا سيما بعد تثمين تلك الأصول بمعرفة جهتين حكوميتين، حيث وافقت الجهات الدائنة على قيمة التثمين واستلمت بالفعل الأصول.
 
وحول أبرز الشركات التى استفادت، أوضحت المصادر إن شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وشركة النصر العامة للمقاولات‬، استفادت بشكل كبير، وتم تسوية مديونيات تصل لنحو 4 مليارات جنيه كانت علي الشركات.
 
 

قطاع الاعمال العام

تسوية ديون الشركات

القابضة للتشييد والتعمير

هشام ابو العطا

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