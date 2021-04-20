اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

زيادة رأس مال شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة لـ 686.4 مليون جنيه

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:20 م
زيادة رأس مال شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة لـ 686.4 مليون جنيه أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، بواقع  64.4 مليون جنيه، ليصبح 686.4 مليون جنيه، بقيمة أسمية 5 جنيهات لكل سهم .
 
وبحسب ما نشر  فى جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية اليوم، فإن رأس المال كان يبلغ 623.1 مليون جنيه موزعا على  137.2 مليون سهم.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن هذه الزيادة ستمول من الأرصدة الدائنة المقيدة لصالح الشركة القابضة، موضحة أن الجمعية العامة للشركة وافقت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة وفق زيادة رأس المال الجديدة، على أن يكون رأس المال المرخص به 750 مليون جنيه.
 
مع السماح للشركة بتأسيس شركات ذات طبيعة أخرى غير الموجودة فى النظام الأساسى، بجانب الموافقة على المساهمة فى تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم وتعديل النظام الأساسى.

شوكة الصباغة بالمحلة

غزل المحلة

القابضة للقطن

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة