"الملح المصري" على موائد أفريقيا.. وتوقعات بارتفاع الصادرات 2021 بعد تطوير البحيرات

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أسامة عبد العزيز ، الرئيس التنفيذى ل شركة النصر للملاحات ، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير ، إن التركيز فى عمليات إنتاج الملح العام الجارى والمقبل يركز على ملاحة برج العرب ، واستغلال طاقتها القصوى ،بسبب استمرار توقف ملاحة سبيكة وذلك بهدف غزو السوق الافريقى بالملح المصرى تام الصنع.

أضاف أسامة عبد العزيز ل" اليوم السابع " أن إعادة تشغيل ملاحة سبيكة، يحتاج لجهد ووقت طويل، يحول دون الاستفادة منها حاليا ، لافتا أن استئناف تشغيل الملاحة سيحتاج لوقت طويل لإجراء الصيانات اللازمة للوحدات الانتاجية ( نظرا ً للتوقفات العديدة للملاحة خلال الأعوام العشرة السابقة ) وكذا إعادة تنظيم دورة المحاليل ومعالجة أحواض التركيز والترسيب والصرف.

أوضح أن الشركة من المتوقع أن تتحمل خلال السنة المالية، نتيجة توقف ملاحة سبيكه، خسائر تبلغ نحو (16.1 مليون جنيهاً ) متمثلة في 10.8 مليون جنيه أجور العاملين بالملاحة، و3 ملايين جنيه إيجار ساحة الميناء ، و2.10 مليون جنيه إهلاك أصول الملاحة ) وغير ذلك .

وأضاف أنه بلغت ( جملة الخسائر الغير عادية ) التي تحملتها الشركة منذ توقف الملاحة فى يناير 2018 حتي 31/12/2019 نحو ( 42 مليون جنيه )، ولذلك فقد رأت الشركة إعداد الموازنة التخطيطية علي الإستغلال الأقصي لإمكانيات ملاحة برج العرب من خلال تنفيذ مشروعاتها للحفاظ علي الطاقة الإنتاجية الحالية وزيادتها في الأعوام التالية، والعمل على تلافي عيوب الملاحة التصميمية بإدخال التعديلات الفنية المطلوبة علي أرضية أحواض التركيز والترسيب وإنشاء أحواض صرف جديدة.

وأشار انه سيتم استمرار الحفاظ علي الحصة التصديرية للملاحة للمنتجات التامة بالسوق الإفريقي من خلال عملاء تم التعاقد معهم والعمل على زيادة الكميات المصدرة، من خلال فتح اسواق خارجية جديدة علماً بانه قد تم تصدير منتجات تامة لعدة دول بالسوق الافريقى خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 29/2/2020 ، نحو 5 ألاف طن بقيمة تبلغ نحو 3.1 مليون جنيها تعادل تصدير نحو 25 ألف طن ملح خام .