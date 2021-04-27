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الحكومة: صرف نحو 90% من الحصص التموينية عن شهر أبريل 2021

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:09 م
الحكومة: صرف نحو 90% من الحصص التموينية عن شهر أبريل 2021 المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية نتيجة زيادة أسعار البنزين، مُشددةً على استقرار أسعار السلع الأساسية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادات، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنحو 15%، فيما تصل نسبة التخفيض إلى 25%  لبعض السلع، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. 
 
وفي سياق متصل، تم صرف ما يقرب من 90% من الحصص التموينية عن شهر أبريل 2021، حيث يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، ليختار من بينها المواطن بحرية دون إجبار أو تقيد بسلع بعينها، فضلاً عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان، بالمجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1350 مجمعاً على مستوى الجمهورية.
 
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أسعار البنزين

الحكومة

مصطفى مدبولى

مستلزمات شهر رمضان

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