الحديد وفيتامين د.. تعرفى على مكملات غذائية يجب تناولها طوال فترة الرضاعة

كتبت هند عادل

يستنفد الحمل العديد من العناصر الغذائية في الجسم بما في ذلك حمض الفوليك والكالسيوم وفيتامين B6. علاوة على ذلك، إذا كنت ترضعين طفلك، فإن جرعتك اليومية الموصى بها من العديد من العناصر الغذائية أعلى مما كانت عليه في الحمل، وكثير من السيدات يتوقفن عن تناول الفيتامينات بعد الولادة وهو ما يؤثر على صحتها، ووفقا لتقرير لموقع healthline تساعد التغذية المثلى في بناء جسم وعقل طفلك.

المدة التي تحتاجينها لتناول فيتامينات ما بعد الولادة



يوصي الأطباء بالاستمرار في تناول نفس فيتامين ما قبل الولادة بعد ولادة طفلك، حيث توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) بتناول فيتامينات ما بعد الولادة طالما أنك ترضعين طفلك، كما يجب على النساء اللواتي يخترن عدم الرضاعة الطبيعية الاستمرار في تناول فيتامينات ما قبل الولادة لمدة 6 أشهر على الأقل بعد الولادة لضمان تجديد مخزونهن من المغذيات.

فيتامينات ما بعد الولادة للأمهات المرضعات



أثناء الرضاعة الطبيعية، تكون احتياجاتك من بعض العناصر الغذائية أعلى مما كانت عليه أثناء الحمل. لهذا السبب، من المهم الاستمرار في استكمال نظامك الغذائي بالفيتامينات والمعادن والمركبات المهمة الأخرى خلال رحلة الرضاعة الطبيعية بأكملها.

بعض العناصر الغذائية الأكثر أهمية للأمهات المرضعات تشمل:



الحديد: تعاني الأمهات الجدد في بعض الأحيان من نقص الحديد خاصة إذا كن مصابات بفقر الدم أثناء الحمل، التوصية اليومية لتناول الحديد للنساء المرضعات، اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و 50 عامًا ، هي 10 ملليجرام .

اليود: ستحتاجين إلى هذا المعدن للحفاظ على الغدة الدرقية ومساعدة دماغ طفلك وجهازه العصبي على التطور، تحتوي الأطعمة مثل الملح المعالج باليود والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة على بعض اليود، ويوصي بأن تحصل النساء المرضعات على 290 ميكروجرام من اليود يوميًا.

فيتامين د: توصي المعاهد الوطنية للصحة بتناول 600 وحدة دولية (15 ميكروجرام) يوميًا للأمهات المرضعات.