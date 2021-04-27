ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 10562 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2068 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12790 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4097 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3001 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بنك كريدي أجريكول-مصر، الملتقى العربي للاستثمارات، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي القاهرة للزيوت والصابون، العبور للاستثمار العقاري، 1.4 مليون سهم، 19847 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، 25.5 ألف سهم، 4.1 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الوطنية للأمن الغذائي 326.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المهندس للتأمين، المصرية للمنتجعات السياحية، 922 سهم، 1179 سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 15737 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للألومنيوم، قائمة الدخل عن الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021، وبلغت الإيرادات 8.1 مليار جنيه مقابل 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وبلغ صافي الخسارة 347.7 مليون جنيه مقابل 1.02 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وأرجعت انخفاض الخسائر إلى ارتفاع متوسط السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021 عن متوسط السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة من العام السابق، كما ارتفعت كميات المبيعات بمقدار 77 ألف طن.