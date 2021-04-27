اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:26 م
خالد صلاح
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إسبانيا تفرض حجرا صحيا لـ10 أيام على جميع المسافرين القادمين من الهند

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 06:00 م
إسبانيا تفرض حجرا صحيا لـ10 أيام على جميع المسافرين القادمين من الهند كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت إسبانيا فرض حجرا صحيا لمدة 10 أيام على جميع المسافرين القادمين من الهند، وذلك في أعقاب ظهور سلالة جديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو وفقا لقناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء وسيتم تطبيقه على الأشخاص الذين سافروا عبر دول ثالثة نظرُا لعدم وجود رحلات جوية مباشرة بين إسبانيا والهند.
وأضافت مونتيرو - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع إسبوعي لمجلس الوزراء - أن هذا الإجراء اعتمدته البلاد بالفعل تجاه المسافرين القادمين من الدول التي تم اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس فيها.
وقد فرضت إسبانيا حجرا صحيا لمدة 10 أيام على الركاب القادمين من البرازيل وبيرو وكولومبيا، بالإضافة إلى تسع دول في أفريقيا بما في ذلك جنوب أفريقيا وموزمبيق.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية أرانشا جونزاليس لايا أن إسبانيا سترسل في وقت لاحق من هذا الإسبوع أكثر من 7 أطنان من المساعدات الطبية إلى الهند لمساعدتها في التعامل مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
يُشار إلى أن إسبانيا قد تضررت بشدة من الوباء، حيث سجلت ما يقرب من 78 ألف وفاة من حوالي 5ر3 مليون حالة إصابة.


إسبانيا

حجر صحى فى إسبانيا

كورونا فى الهند

فيروس كورونا

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