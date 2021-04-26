اليوم السابع
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الإثنين، 26 أبريل 2021 08:29 م
خالد صلاح
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7.5 مليون روسى تلقوا جرعتى اللقاح المضاد لـ "كورونا"

الإثنين، 26 أبريل 2021 08:00 م
7.5 مليون روسى تلقوا جرعتى اللقاح المضاد لـ "كورونا" كورونا فى روسيا - أرشيفية
أ ش أ

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قالت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، اليوم الاثنين، إن نحو 12 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد، بينما حصل 7.5 مليون مواطن على جرعتي اللقاح.


وأضافت جوليكوفا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أن 11.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى حتى اليوم، بينما حصل 7.5 مليون شخص على الجرعتين.


وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" في روسيا، يوم أمس الأحد، تعافي نحو 4 ملايين و388 ألفا و8 أشخاص، ومغادرة 7540 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية.


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