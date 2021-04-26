اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

%22 ارتفاعاً بصادرات الصناعات الكيماوية بالربع الأول من 2021

الإثنين، 26 أبريل 2021 09:00 ص
%22 ارتفاعاً بصادرات الصناعات الكيماوية بالربع الأول من 2021 خالد ابو المكارم
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن صادرات القطاع ارتفعت بالربع الأول من 2021، بنسبة 22% لستسجل 1.53 مليار دولار، مقابل 1.19 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضى، رغم تداعيات فيروس كورونا.
 
 
وأشار في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الكيماويات العضوية قادت مؤشرات النمو في الصادرات بنسبة ارتفاع 51 %، ومنتجات اللدائن والبلاستيك حققت نمو 50 %، وكذلك المواد اللاصقة شهدت نمو 32%، والدهانات والأحبار نمت صادراتها 21%.
 
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، تواصل الشركات المصرية أعضاء المجلس عبر تطبيق زووم مع كبرى الشركات المستوردة لكربونات الكالسيوم من دولة غانا بهدف خلق فرص تصديرية جديدة وتنمية الصادرات المصرية من هذا المنتج الى السوق الغانى.
 
 
 
 

صادرات الكيماويات

الصادرات المصرية

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة