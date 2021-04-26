"مياه الفيوم" ترد على شكوى أهالى قرية "سيلا" بسبب الصرف الصحى

أمنية فايد - الفيوم رباب الجالى

أرسل القارئ مصطفى محمود عبد العزيز والمقيم فى قرية "سيلا" بمحافظة الفيوم، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بخصوص استمرار خروج مياه الصرف الصحى فى الشوارع وأمام المنازل لمدة ٢٤ ساعة، ما يهدد المنازل بالانهيار.

وناشد القارئ المسئولين سرعة العمل على حل المشكلة، والبدء في تأسيس نظام الصرف الصحى للقرية لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

ومن جانبه قال محمد جمعة المتحدث الإعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إن قرية سيلا غير مخدومة بالصرف الصحى والمشروع يتبع الهيئة القومية للصرف الصحي.



تراكم مياه الصرف الصحى بقرية سيلا

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01015291513





صرف صحى

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".