محافـظ المنوفية: سوق نموذجية جديدة بدلاً من القديمة وسيتم افتتاحها قريباً

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة السوق القديم بمدينة الباجور وتم إنشاء سوق نموذجى حضارى جديد على مساحة 1800 م2 تقريباً وسيتم إفتتاحه قريباً، من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وقد لاحظ خلال زيارته الميدانية فى شهر سبتمبر الماضى بمركز ومدينة الباجور سوء وتردى حالة سوق الخضار القديم ، وعلى الفور ووسط فرحة من أهالى المدينة أمر المحافظ بتطوير السوق ورفع كفاءته ليصبح سوق حضارى يليق بأهالى المدينة .

وأضاف المحاسب السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أنه تم تطوير السوق القديم ليصبح سوق نموذجى مطور مزود بكافة الخدمات والمرافق وتم توسعته لاستيعاب أكبر عدد من البائعين، حيث يحتوى السوق على مبنى إدارى ودورات مياه عمومية، 102 باكية ومحل بمساحات مختلفة مزودة بوصلات مياه وكهرباء، وتم إمداد السوق بكشافات إنارة ومراوح كهربائية، كما تم تأمينه بكاميرات مراقبة، مشيراً إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة الشارع المجاور للسوق النموذجى بالبلدورات وبلاط الإنترلوك بعرض 6 م لخدمة التجار والبائعين.

وأشار عبد العال أنه تم الإنتهاء من إيجار 82 محل وباكية ، وتحرير 20 عقد وجارى تحريرالعقود الباقية لمن تم الترسيه عليه، مضيفاً أنه جارى إتباع الإجراءات القانونية لشغل باقى المحلات والباكيات الذى تم طرحها ولم يتقدم عليها أحد، مؤكداً أنه تم إنشاء إدارة متخصصة لإدارة تلك الصرح والحفاظ عليه وتوفير الموارد المالية اللازمة والتى تعود على أعمال صيانة السوق وظهوره بالشكل الحضارى .