ما هي الإدارة العامة لإرضاء السائحين والهدف منها؟

كتب محمد أسعد

استحدثت وزراة السياحة والآثار الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، فما هي هذه الإدارة؟ والهدف منها نجيب عنها في السطور التالية.

س: ما هي الإدارة العامة لإرضاء السائحين؟

ج: تم استحداث الإدارة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين بالمقاصد السياحية والأثرية المصرية، خاصة في ظل التنافسية الشديدة بين الدول للحصول على أكبر قدر من حركة السياحة العالمية ، حيث أحدثت هذه التنافسية تأثيرا كبيرا فى مستويات توقعات السائحين ورضائهم عن مستويات جودة الخدمات المقدمة لهم.

س: ما الهدف من إنشاء الإدارة العامة لإرضاء السائحين؟

ج: تهدف الإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى قياس رضاء الزائر والسائح عن الخدمات السياحية المقدمة له خلال زيارته لمصر، والعمل على تطويرها وتحسين جودتها بما يتلائم مع رغبات السائحين والزائرين لضمان تكرار زيارتهم لمصر.

س: أبرز مهام واختصاصات الإدارة؟

ج: تختص بعدة مهام منها الإشراف على كل من تصميم نماذج استطلاع الرأي للزائرين والسائحين وتوزيعه الكترونيا وبالطرق التقليدية، ودراسة شكاوى الزائرين والسائحين وإعداد مقترحات لحل هذه المشكلات ومتابعة تنفيذها، والتأكد من توفير وجودة كافة الخدمات المقدمة بالأماكن السياحية والأثرية.

س: هل ستتولى الإدارة إعداد الدراسات الإحصائية الخاصة بالقطاع؟

ج: تعمل الإدارة أيضا على إعداد دراسات إحصائية تتضمن أعداد وأنماط الزائرين والسائحين وأهم الأماكن السياحية والأثرية، بالاضافة إلى إعداد تقارير دورية عن مستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين أثناء زياريتهم للأماكن السياحية والأثرية.

س: من يتولى إدارة تلك الإدارة؟

ج: تم اختيار علا جمال الدين مديرا للإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين.