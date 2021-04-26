وفى سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس، أن سلالات جنوب أفريقيا والبرازيل المتحورة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تعد قليلة جدا وقد تميل إلى التراجع فى فرنسا.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، إن تطوير ونشر التطعيم إلى جانب مراقبة الحدود هي أفضل الوسائل للخروج من أزمة الصحة العامة التي يعيشها العالم.

وكان "كاستكس" قد زار أمس الأحد، مطار "رواسى شارل ديجول" فى العاصمة الفرنسية "باريس" غداة فرض قيود جديدة على السفر من وإلى البلاد من كل من البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والتحقق من تنفيذ إجراءات الحجر الصحى الجديدة.