فوائد البنجر.. مضاد للأكسدة والالتهابات ويسهم فى تحسين الوظائف المعرفية

كتبت مروة هريدى

يعتبر الشمندر الأحمر (البنجر) عنصرًا أساسيًا في العديد من أنواع السلطات، وتشير الأبحاث إلى قيمته الغذائية العالية، حيث تحتوي الخضروات الجذرية التى ينتمى إليها على مركبات يمكنها تعزيز دفاعات الجسم ضد التدهور الخطير، وفقًا لما نشرته مجلة "Nutrition".

3 فوائد صحية للبنجر

1- يحتوى على مضادات الأكسدة القوية

يعد البنجر أيضًا أحد الخضروات القليلة التي تحتوي على مجموعة من الأصباغ عالية النشاط بيولوجيًا المعروفة باسم betalains، فهي الصبغة الأكثر شيوعًا والمسئولة عن لونه الأحمر القوي كما أنه غني بمضادات الأكسدة وهى مركبات تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي الذى قد يؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة.

2- غنى بالتأثيرات المضادة للالتهابات

هناك عدد من الدراسات التي تثبت أن البنجر له تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن تناول كبسولات فموية غنية بمستخلصات البيتالين الموجودة فى جذر الشمندر لها تأثير فى تخفيف الالتهاب والألم لدى مرضى هشاشة العظام.

3- يحسن الوظيفة المعرفية

تتدهور الوظيفة المعرفية مع تقدم العمر وترتبط بالخرف وأشكال أخرى من تدهور الدماغ، على الرغم من أن التجارب السريرية طويلة الأجل لم يتم إجراؤها بعد، إلا أن الدراسات تؤكد تأثير جذور البنجر على الوظيفة الإدراكية المرتبطة بالعمر.