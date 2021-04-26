اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الاثنين 26-4-2021 أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:23 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 26-4-2021 أمام الجنيه المصرى اليورو
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 26-4-2021، ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، حيث سجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصرى 18.87 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.75 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى cib 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، مقابل 18.77 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.83 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الريال السعودى اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مستقرا فى البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" سجل  4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.91 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.87 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.87 جنيه للشراء .

19.03 جنيه للبيع .

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.89 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.89 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.66 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.87 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.


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