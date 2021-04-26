جهاز بني سويف الجديدة يطلق حملة ليلية على المقاهي لمواجهة فيروس كورونا

كتب أحمد حسن

وأكد المهندس عصام بدوى، لـ"اليوم السابع" أن الحملة ، اسفرت عن ضبط عدد كبير من الاشغالات وصلت الى 151 حاله ما بين اشغالات على الارصفه و محال تجاريه و مقاهى و كافيهات تعمل بدون ترخيص حيث تم ضبط عدد 53 شيشه بمشتملاتها، وذلك للحد من انتشار الفوضى و تعقبا للمخالفين داخل المدينة.



جانب من الحملة

كانت أجهزة المدن الجديدة، واصلت حملاتها المفاجئة، مساء أمس، على المقاهي والمولات والمحال التجارية بالتعاون مع أجهزة الشرطة المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ففي مدينة الشيخ زايد، قاد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حملة ليلية مفاجئة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات، بالتعاون مع الشرطة، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه خلال الحملة تم ضبط أكثر من 100 "أرجيلة "، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة وإعدام تلك المضبوطات.

وقاد المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، حملة مكبرة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المقاهي بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم تقديم "الأرجيلة" للمواطنين، يرافقه مسئولو الإدارات المعنية (الأمن ـ التنمية ـ القانونية)، وبالتعاون مع شرطة التعمير.

وقال المهندس مجدي يوسف، إن الحملة أسفرت عن مصادرة أكثر من مائة "أرجيلة"، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة.