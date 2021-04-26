اليوم السابع
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توريد 36863 طنا و260 كيلو أقماح بـ20 موقعا بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:21 ص
توريد 36863 طنا و260 كيلو أقماح بـ20 موقعا بكفر الشيخ.. صور توريد القمح لصوامع كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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صرح عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ، والمتحدث الرسمى للمديرية ، بأن 20 موقعاً بقرى ومدن المحافظة ، تسلمت 36863 طنا و260 كيلو أقماح ، حتى صباح اليوم الإثنين ، مؤكداً أن الـ 20 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط ، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية ، ويتلقى تقرير يومى من غرفة العمليات المركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

استمرار توريد القمح للمطاحن
استمرار توريد القمح للمطاحن

 

جانب من اعمال فرز القمح لبيان درجة النقاوة
جانب من اعمال فرز القمح لبيان درجة النقاوة

 

لجنة استلام الاقماح
لجنة استلام الاقماح

 

متابعة اخذ عينات من القمح
متابعة اخذ عينات من القمح

 

 

 


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