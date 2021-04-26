توريد 36863 طنا و260 كيلو أقماح بـ20 موقعا بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ، والمتحدث الرسمى للمديرية ، بأن 20 موقعاً بقرى ومدن المحافظة ، تسلمت 36863 طنا و260 كيلو أقماح ، حتى صباح اليوم الإثنين ، مؤكداً أن الـ 20 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط ، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية ، ويتلقى تقرير يومى من غرفة العمليات المركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.



استمرار توريد القمح للمطاحن



جانب من اعمال فرز القمح لبيان درجة النقاوة



لجنة استلام الاقماح