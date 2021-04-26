اليوم السابع
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توجيه تهمة العنصرية لألمانى اعتدى بالضرب على سورى داخل عربة مترو إرفورت

الإثنين، 26 أبريل 2021 05:45 م
توجيه تهمة العنصرية لألمانى اعتدى بالضرب على سورى داخل عربة مترو إرفورت جانب من المشهد
كتبت: هناء أبو العز

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نشرت وسائل إعلام ألمانية مقاطع فيديو لشخص يعتدى على شاب سورى داخل مترو إرفورت، بعد أن صرخ فى وجهه قائلًا: "أنت قادم إلى بلدي هنا، فقط اذهب من حيث أتيت".
 
وظهر فى الفيديو الذى نشرته صحيفة "تاز" الألمانية، أن الشاب الضحية ظل جالسًا لكن المهاجم بصق عليه، وركله 4 مرات على رأسه وأعلى جسده، وأخذ هاتفه المحمول وضربه على الأرض.
 
وثق المشهد شخص آخر يركب الترام وقام بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع السوشيال ميديا، ما تسبب فى إثارة غضب الألمان الذين وصفوا الأمر بالعنصرية.
وبحسب بيان الشرطة، اتصل شهود عيان بالشرطة من الترام طلبا للمساعدة، حيث  كان المهاجم ألمانيًا يبلغ من العمر 40 عامًا، وتم التعرف عليه بسبب أدلة الشهود، وتبين أنه مسجل بارتكاب جرائم العنف وإتلاف الممتلكات ومتعاطيًا للمخدرات، وجارى البحث عنه، وأصيب الضحية وهو سوري يبلغ من العمر 17 عاما بجروح طفيفة، وفقا للشرطة.
 
 
 
 

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