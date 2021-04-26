تكافؤ الفرص بـ"تعليم الإسماعيلية" تطلق حملة للتوعية بمخاطر ختان الإناث

الإسماعيلية - السيد فلاح

دشنت وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، حملة للتوعية بمخاطر ختان الإناث ضمن فعاليات مبادرة "حلمها النور .. امرأة مصرية متعلمة متمكنة"، وتهدف المبادرة إلى نشر الوعى المجتمعى حول مخاطر ختان الإناث على المجتمع بوصفها أحد السلوكيات الضارة بالفتيات وتوعيتهم بخطورة هذه الظاهرة المنتشرة فى كثير من القرى والأحياء والتجمعات السكنية لأسباب عديدة حتى الآن.

وتقام "حملة التوعية بمخاطر ختان الإناث" تحت رعاية وزير التربية والتعليم والدكتورة نرمين النعمانى مستشار الوزير للعلاقات الدولية رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام ومحمد حسن ، المسئول التنفيذى للمبادرة وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية وأحمد أبو الدهب، وكيل المديرية وبإشراف شيماء نصر، مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية .

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى بيان له، إن حملة التوعية بمخاطر ختان الإناث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة للمرأة ، لافتا إلى أن وحدة تكافؤ الفرص تخطط لتنظيم العديد من الأنشطة للقضاء على الظاهرة ، عن طريق إطلاق حملات مختلفة للتوعية من مخاطر الختان، ونشر وعى أوسع بها بإقامة أنشطة فى جميع المدارس والإدارات التعليمية، لتأكيد أن هذه العادة ليس لها سند فى الدين ولا الطب ولا القانون، وتعد جريمة مخالفة لجميع الأعراف الاجتماعية.

وقال أحمد أبو الدهب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن وحدة تكافؤ الفرص نظمت عددًا من الفاعليات الخاصة بحملة "التوعية بمخاطر ختان الإناث" لتضم كافة أطياف المجتمع الإسماعيلى وبمساهمة رجال الدين الإسلامى والمسيحى وبمشاركة قيادات مؤسسات المجتمع المدنى بما يحقق أكبر استفادة مرجوة من الحملة مساهمة من المؤسسة التعليمية فى مواجهة الظواهر التقليدية التى تواجه المرأة ومناقشة طرق حلها.

وقالت شيماء نصر، مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية أن حملة " التوعية بمخاطر ختان الإناث " تأتى ضمن المبادرة الوزارية "حلمه..النور" والتى تسعى لإطلاق الحملات، وبالتعاون مع "بيت العائلة المصرية" بهدف التوعية النفسية والاجتماعية والقانونية من مخاطر هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن المشرع المصرى استهدف من تغليظ عقوبة ختان الإناث مواجهة هذه الظاهرة، لترتفع إلى الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت، بالإضافة إلى أن ذات القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها وذلك للحد من انتشارها.

وأضافت "نصر"، أن الحملة تأتى فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بمنظومة العمل السكانى وبخاصة مواجهة المخاطر التى تحيط بالفتيات نتيجة للموروث الثقافى وممارسة بعض العادات فى الريف وفى كثير من التجمعات الشعبية، مشيرة إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية نظمت العديد من الفاعليات ضمن حملة التوعية بمخاطر ختان الإناث بالإضافة إلى تقديم صورة ذهنية تتمثل فى ترسيخ مفهوم إحترام المرأة وتفعيل مواجهة مثل هذه الظواهر المرفوضة فى المجتمع.

وأوضحت أن وحدة تكافؤ الفرص أطلقت العديد من الفاعليات الخاصة بحملة "التوعية بمخاطر ختان الإناث" ومنها على سبيل المثال إطلاق فيديوهات خاصة لتوعية المرأة اللإسماعيلاوية عبر مواقع التواصل الإجتماعى ونظمت العديد من المبادرة والندوات مع المتخصصين فى الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى والأزهر الشريف والكنيسة المصرية بما يحقق الفائدة العظمى من إطلاق الحملة وذلك فى جميع الإدارات التعليمية والمدارس المختلف.