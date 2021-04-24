أسعار الدواجن اليوم السبت الكيلو يتراوح بين 28-31 جنيها

كتب أحمد حمادة

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 24-4-2021، استقرارا لجميع الأصناف فى السوق المحلي وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 28-31 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار الدواجن المجمدة فتراوحت بين 30-37 جنيها الكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو وسجلت كرتونة البيض "الأبيض" بين 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أعلنت رفع حالة الطوارئ لشهر رمضان، حيث يزداد الإقبال على السلع الاستهلاكية ومن بينها اللحوم والدواجن، لذلك تم اتخاذ عدد من الاحتياطات الهامة استعدادا للشهر الكريم ومنها تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، وعمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء، والتنسيق مع مديريات الأمن لتكثيف الحملات على محلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين والذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية أو إعدامها وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية .