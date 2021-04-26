ترامب لـ"فوكس نيوز": تويتر أصبح "ممل".. وأنوى إنشاء موقع تواصل

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقع تويتر، ووصف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "ممل حقًا" و "غير جيد" بعد إيقافه في وقت سابق من هذا العام.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات على قناة فوكس نيوز ، قائلاً إن البيانات الصحفية هي شكل من أشكال التواصل "أكثر أناقة بكثير" من تويتر.

قال المضيف للرئيس السابق: "تم حظرك من تويتر.. تم حظرك من منصات وسائل التواصل الاجتماعي.. والآن ، أصدرت بياناتك الرئاسية".

أجاب ترامب: "إنني حقًا أنقل الكلمة الكبيرة لأننا نقوم بالإفراج في كل مرة أقوم فيها بإصدار، يكون ذلك في كل مكان.. إنه أفضل من تويتر ، وأكثر أناقة من تويتر. وأصبح تويتر الآن مملًا للغاية، ويغادره الكثير من الأشخاص".

واصل ترامب ، الذي كان مغردًا سخيا قبل تعليقه في وقت سابق من هذا العام ، شرح كيف كان ينظر إلى شركة وسائل التواصل الاجتماعي على أنها "شيء فاشل" قبل وقته على المنصة.

وقال: "عندما بدأت مع تويتر منذ سنوات ، كان الأمر أشبه بفشل شيء مفهوم ، منصة إعلامية.. لقد فشلت، وأصبحت مثيرة.. وأعتقد أن لدي الكثير لأفعله حيال ذلك ، لأكون صادقًا معك أصبح مثير للغاية، وهو الآن ممل، ولم يعد جيدًا بعد الآن. "

يذكر أن تويتر علق حساب ترامب بشكل دائم في يناير بعد أحداث الشغب في الكابيتول، واقترح الرئيس السابق لاحقًا أنه قد يسعى إلى بناء منصته الخاصة على الإنترنت.

في مارس ، ظهرت تقارير تفيد بأن ترامب وفريقه كانوا يبذلون جهدًا للمشاركة مع العديد من التطبيقات من أجل إنشاء شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به، وصرح ترامب إنه مهتم بإنشاء شبكته الاجتماعية الخاصة ، رغم أنه لم يحدد متى ستكون متاحة للجمهور.

وقال ترامب: "نحن ننظر إلى الأمر.. نحن نبحث في منصات مختلفة.. لدينا الكثير من الأشخاص الذين يريدون الخروج من المنصات الحالية.. يجب أن يكونوا أقوياء.. لا يمكن أن يهيمن عليهم أمازون وجوجل".

وفي المقابلة ، كرر الرئيس السابق أيضًا دعواته لعمالقة التكنولوجيا لمواجهة تدقيق مكافحة الاحتكار، قائلا: "أنت بحاجة إلى مكافحة الاحتكار. عليك أن تفعل شيئًا حيال ذلك".