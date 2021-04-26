باكستان تسجل 4825 إصابة جديدة بـ كورونا والإجمالي يتجاوز الـ800 ألف حالة

(وكالات)

سجلت باكستان 4 آلاف و825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 800 ألفا و452 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 70 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و187 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 694 ألفا و64 شخصا، بعدما تماثل 4 آلاف و234 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.