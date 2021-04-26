التعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021، حيث انتهت مرحلة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب، بعد أن اتاحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة وأيضا قيام الطلاب بتسليم لمدارس الاستمارات، وجار مراجعتها، كما أعلنت الوزارة أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات الأساسية لطلاب الثانوية العامة يوم 4 يوليو 2021.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من عقد مقابلات لاختيار رؤساء الكنترولات ولجان الإدارة، مع تجهيز بنوك الأسئلة، إضافة إلى اختيار رؤساء اللجان والمراقبين، وتحديث بيانات المعلمين المقرر لهم المشاركة فى أعمال الامتحانات.

وشددت الوزارة على أنه ضمن الخطوات التى تمت فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021، إجراء تحديثات للبنية التكنولوجية فى المدارس وأجهزة التابلت لدى الطلاب، حيث تم عقد أول اختبار تجريبى للطلاب فى الفترة من 18 حتى 22 أبريل بهدف لتحديث بيانات التابلت والاختبار سعة الشبكات، كما أعلنت الوزارة عقد الامتحانات الأساسية للثانوية بشكل إلكترونى.

وقالت الوزارة، أن الاختبارات التجريبية الثلاثة التى تعقد فى أبريل ومايو ويونيو سوف تسم بعدها الوزارة والجهات المسئولة، عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا.