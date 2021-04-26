اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:00 ص
التعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2021.. اعرف التفاصيل طلاب مدارس
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021،  حيث انتهت مرحلة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب، بعد أن اتاحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة وأيضا قيام الطلاب بتسليم لمدارس الاستمارات، وجار مراجعتها، كما أعلنت الوزارة أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات الأساسية لطلاب الثانوية العامة يوم 4 يوليو 2021.
 
وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من عقد مقابلات لاختيار رؤساء الكنترولات ولجان الإدارة، مع تجهيز بنوك الأسئلة، إضافة إلى اختيار رؤساء اللجان والمراقبين، وتحديث بيانات المعلمين المقرر لهم المشاركة فى أعمال الامتحانات.
 
وشددت الوزارة على أنه ضمن الخطوات التى تمت فى إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2021، إجراء تحديثات للبنية التكنولوجية فى المدارس وأجهزة التابلت لدى الطلاب، حيث تم عقد أول اختبار تجريبى للطلاب فى الفترة من 18 حتى 22 أبريل بهدف لتحديث بيانات التابلت والاختبار سعة الشبكات، كما أعلنت الوزارة عقد الامتحانات الأساسية للثانوية بشكل إلكترونى.
 
وقالت الوزارة، أن الاختبارات التجريبية الثلاثة التى تعقد فى أبريل ومايو ويونيو سوف تسم بعدها الوزارة والجهات المسئولة، عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا.
 
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: طلاب الثانوية يستكملون غدا الامتحان التجريبى التقنى لشهر أبريل

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:26 ص

التعليم تستعد لماراثون الثانوية العامة 2021.. اختيار رؤساء اللجان والملاحظين.. مصادر: إجراء الامتحانات إلكترونيا لم يُحسم ومتوقف على نجاح الاختبارات التجريبية.. والتأجيل متاح للطلاب بضوابط يُعلن عنها لاحقا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:00 ص

التعليم تحيى أسبوع الأصم العربى و12000 من ذوى الإعاقة السمعية ترعاهم الوزارة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:51 م

التعليم تعلن توفير مراجعة فى اللغة العربية لطلبة أولى ثانوى غدا الأربعاء

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة