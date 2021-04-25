اليوم السابع
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التعليم: لا حذف من مناهج الشهادات العامة وما نعلنه نحترمه جميعا

الأحد، 25 أبريل 2021 04:52 م
التعليم: لا حذف من مناهج الشهادات العامة وما نعلنه نحترمه جميعا طلاب المدارس ارشيفية
محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم الفنى: من أجل التوضيح وحسم الأمور بشكل نهائي:
 
 
١) ينتهي العام الدراسي لسنوات النقل بانتهاء الامتحانات الشهرية هذا الأسبوع. 
 
وسوف نعلن قبل نهاية الأسبوع "ضوابط تقييم المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع" لسنوات النقل والاعدادية والمدارس الدولية.
 
كما سوف نعلن "ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة" بعد اجازة عيد الفطر المبارك ان شاء الله.
 
وأرجو عدم الجدال في هذا الموضوع اطلاقا. 
 
ما سوف نعلنه نحترمه جميعا وينتهي الأمر وندع الطلاب يذاكرون في هدوء.
 
 
٢) بعد إعلان انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل ظهرت مطالبات بإلغاء أجزاء من مناهج الشهادات العامة وهنا يجب التأكيد انه "لا يوجد حذف لأى وحدات من مناهج الشهادات العامة".
 
وأرجو عدم تكرار هذا الطلب لأننا حسمنا الأمر وهناك متسع من الوقت للتحضير أكثر من أى عام سابق مع العديد من المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية والبث المباشر ومصادر تعلم ضخمة.

التربية والتعليم

امتحانات شهر مايو

عقد امتحانات شهر مايو

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