اليوم السابع
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البابا فرنسيس يعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:51 ص
البابا فرنسيس يعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
وكالات

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أعرب البابا فرنسيس عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية، وعن تعاطفه مع الشعب الكوري الذي انقسم بعد الحرب الكورية، وفق ما نقل عنه الأسقف الكوري الجنوبي لازاروس يو هيونج-سيك.

وقال الأسقف هيونج-سيك الذي يترأس أبرشية دايجون لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن البابا أكد خلال اجتماع في الفاتيكان، أنه سيزور كوريا الشمالية إذا اكتملت التحضيرات ذات الصلة، قائلا إن الشعب الكوري عانى ألم الانقسام لسبعين عاما.

وكان البابا قد أبدى رغبته واستعداده لزيارة الشمال من قبل.

وألُقي الضوء على رحلة باباوية إلى بيونج يانج في 2018، في ظل أجواء السلام التي أنتجتها ثلاث قمم بين الكوريتين واجتماع بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

 

 


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