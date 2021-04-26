اليوم السابع
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الإمارات تؤكد تضامنها مع الهند لمواجهة تحديات كورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 05:10 ص
الإمارات تؤكد تضامنها مع الهند لمواجهة تحديات كورونا لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أكدت الإمارات، وقوفها إلى جانب الهند في مواجهة جائحة "كوفيد-19" ودعم جهودها في التصدي لتفاقم خطر الجائحة، وتضامنها الكامل معها في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - عن تعازيها إلى حكومة الهند وشعبها في ضحايا الجائحة، وعن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي.

وأكدت الوزارة عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند والتي تقوم على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة، معربة عن أملها في أن تتمكن الهند من تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت ممكن.

 


الهند

الإمارات

فيروس كورونا

جائحة كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

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