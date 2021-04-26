وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين، أن الشرطة الوطنية فى كوت ديفوار ألقت القبض على 12 عنصرا فى إطار تحقيقات أجُريت بعد وقوع الهجوم الذى نفذه مسلحون واستهدف قاعدة "ندوترى" العسكرية فى شمال أبيدجان، وأسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة واحد من بين المسلحين، فضلا عن إصابة جندى فى هذا الهجوم.

وأضاف الراديو أنه تم العثور على جواز سفر ليبيرى ورخصة قيادة مع اثنين من المُسلحين الذين قتلوا وأصرت ليبيريا على طمأنة كوت ديفوار على تعاونها بعد هذا الهجوم.

ومن جانبه، أكد وزير الإعلام الليبيرى "ليدجرهود رينى" ـــ فى بيان أن الحكومة الليبيرية تؤكد التزامها بضمان عدم استخدام أى شبر من أراضيها كقاعدة انطلاق للتمرد، وأدان بشدة أى عمل يخل بسلام جيرانها والمنطقة ككل.

يذكر أن هذا الهجوم جاء بعد مرور ثلاثة أسابيع من هجوم مزدوج قاتل استهدف قوات الدفاع والأمن فى شمال كوت ديفوار على الحدود مع بوركينا فاسو .

