"إيتيدا" تطلق برنامجا تدريبيا لإتقان اللغة الألمانية لطلبة الجامعات فى الصعيد

كتبت هبة السيد

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا " برنامج تدريبي لطلبة الجامعات في صعيد مصر لمساعدتهم في إتقان اللغة الألمانية بهدف خلق قاعدة من الكوادر المدربة والمؤهلة وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في محافظات الصعيد في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد.

وأعلنت الهيئة البدء في تنفيذ المرحلة التجريبية للبرنامج بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا والتي تستهدف تدريب 100 طالب من السنة الثانية والثالثة من كليات التجارة، والتربية، والحقوق، والآداب، والاعلام، والأثار، وكلية التربية النوعية، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الألماني (معهد جوته) والذي سيقوم بتقديم الدورات التدريبية خلال فترات الدراسة وفترة العطلات، لرفع قدرة الطلاب على تحدث اللغة الألمانية بطلاقة من خلال رفع مستواهم من المستوى المبتدأ (A1) إلى المستوى المتقدم (B2) وبشهادات دولية معتمدة.

وصرح المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة بأن البرنامج يأتي في إطار محور بناء الأنسان المصري باستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تعمل الهيئة على التوسع في تعليم اللغات المطلوبة بالأسواق العالمية وخاصة الإنجليزية والألمانية والفرنسية، وبهدف بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة لتغطية احتياجات السوق، لجذب وتشجيع الشركات العالمية والمحلية على فتح مقرات لها بتلك المحافظات وتوفير العديد من الوظائف وفرص العمل للشباب، وبما يساهم في زيادة الصادرات المصرية من خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود.

وأوضح محفوظ أن الهيئة تستهدف زيادة تنافسية محافظات الصعيد ورفع مقوماتها خاصة في مجال خدمات التعهيد وخدمات مراكز الاتصال الدولية من خلال تأهيل الشباب وتوفير الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى للعمل في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ البرنامج في ضوء توصيات ومخرجات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة والتي تشير إلى ضرورة التوسع في تطوير المهارات والقدرات اللغوية وخاصة الألمانية لتلبية الطلب المتزايد في سوق خدمات التعهيد.

ويحصل كل طالب على شهادة باجتياز الدورة التدريبية في نهاية كل دورة مُقدمة من المركز الثقافي الألماني جوته وبيان بالدرجات، كما سيتم ربط الخريجين بفرص العمل المتاحة في قطاع خدمات التعهيد وخدمات مراكز الاتصال باللغة الألمانية والتي يصل فيها متوسط دخل الموظف إلى أكثر من عشرة آلاف جنيه مصري.

وتدعم الهيئة تكاليف التدريب بنسبة تصل إلى 70% من التكلفة على أن يتحمل الطالب نسبة مساهمة بناءً على تقديره في العام الدراسي الذي يسبق التدريب.

ويوفر المركز الثقافي الألماني المحاضرين على مستوى علمي ولغوي بما يتماشى مع متطلبات كل مستوى من المستويات التعليمية التي يقدمها البرنامج التدريبي وهي عبارة عن أربع مستويات (A1, A2, B1, B2).

وكانت الهيئة قد وقعت اتفاقية للتعاون مع جامعة جنوب الوادي والتي يُمثلها الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وكذلك وقعت الهيئة عقد مع المركز الثقافي الألماني، ويُمثله الأستاذة سوزانّا هوون - مدير عام معهد جوته القاهرة والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج.