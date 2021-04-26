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أهم 17 معلومة عن تراخيص البناء الجديدة وأكواد الجراجات

الإثنين، 26 أبريل 2021 05:00 ص
أهم 17 معلومة عن تراخيص البناء الجديدة وأكواد الجراجات اعمال بناء
كتب سيد الخلفاوى

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يرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن طرق استخراج تراخيص البناء الجديدة، وذلك وفقا لتصريحات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الأخيرة، فى النقاط التالية ..
 
1- فتح التقدم للتراخيص بداية مايو القادم بشكل تجريبى لمدة شهرين
 
2- سيتم فتح التراخيص فى 27 "حى" على أن يكون حى فى كل محافظة لمدة شهرين
 
3- سيتم فتح باب الحصول على رخصة بناء بكل الأحياء بعد شهرين التجربة
 
4- لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة
 
5- مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما
 
6- سيتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحى ثم يوجه الملف بطريقة "اسكان"، للجامعات ثم لجنة الفحص ثم نقابة المهندسين ثم الهيئة الهندسية
 
7- تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشارى معتمد لديها 
 
8- سيتم الاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين
 
9- الجامعات لها دور كبير في اعتماد الأوراق
 
10- الرخصة تصدر من مركز الوثائق المؤمنة
 
11- يتم اصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءا على الرخصة
 
12- سيتم السماح باستكمال تراخيص الصادرة مسبقا شرط توفير جراج للسيارات
 
13- كود الجراجات أهم نقطة في اصدار الرخص الجديدة
 
14- سيتم تحديد مساحة الجراجات حسب مساحة الشقة
 
15- كل عقار مخالف سوفر جراج خاص لقبول التصالح
 
16- لن يتم الموافقة على قبول التصالحات على مخالفات الجراجات
 
17- الشقة الـ100 متر لها سيارة واحدة فى الجراج والـ150 سيارتين في الجراج
 
 

كود البناء

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رخص البناء

اخبار مصر

التنمية المحلية

اليوم السابع بلس

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