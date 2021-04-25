أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الجوافة بـ 12 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 30 جنيها.
- الليمون بـ 27.7 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 10 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "أناناس" بـ 7.5 جنيه.
- اليوسفى بـ 11 جنيها.
- الموز البلدى 11 جنيها.
العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- البسلة بـ 7 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.
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