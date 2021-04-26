وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط استمع إلى رؤية جريفيث وتقييمه للوضع الحالى فى اليمن، وأنه اتفق معه فى أن الخطوة الأولى نحو أية تسوية سياسية تتمثل فى تحقيق وقف فورى لإطلاق النار فى عموم البلاد، وبما يسمح بتخفيف الأزمة الإنسانية الخطيرة التى يعانى منها أبناء الشعب اليمنى فى كافة ربوع البلاد.

ونقل المصدرعن أبو الغيط تأكيده أن العملية العسكرية التى يباشرها الحوثيون ضد مأرب حالياً قد تتسبب فى أزمة إنسانية كبرى قد تطال مئات الآلاف من اليمنيين، خاصة مع وجود ما يقرب من مليون لاجئ بالفعل فى المدينة، مُضيفاً أنه يتعين ممارسة ضغوط دولية جادة على الحوثيين، والقوة الإقليمية التى تُساندهم، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فورى وشامل.

وشدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية ترى أن الحفاظ على يمنٍ موحد ومستقل وذى سيادة كاملة على ترابه الوطنى يُمثل المنطلق الأساسى لأى تسوية للنزاع العسكرى القائم فى هذا البلد العربى، رافضاً أن يتحول اليمن كمنصة للهجمات على المملكة العربية السعودية أو أن يُصبح مصيره رهناً بأجندات إقليمية لا تُبالى بمصالح اليمن أو بمعاناة اليمنيين.