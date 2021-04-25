مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره القضبان بالسنطة

الغربية فريق المحافظات

لقى شاب مصرعه ظهر اليوم الأحد، بعد أن دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من عزبة الخطيب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد برج مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة على شريط السكة الحديد بمنطقة عزبة الخطيب.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور شاب القضبان صدمه القطار ولقي حتفه في الحال، ولا توجد شبهه جنائية وراء الحادث، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى واخطار النيابة العامة.