اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 02:11 م
خالد صلاح
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مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره القضبان بالسنطة

الأحد، 25 أبريل 2021 02:01 م
مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره القضبان بالسنطة اسعاف - أرشيفية
الغربية فريق المحافظات

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لقى شاب مصرعه ظهر اليوم الأحد، بعد أن دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من عزبة الخطيب التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد برج مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة على شريط السكة الحديد بمنطقة عزبة الخطيب.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور شاب القضبان صدمه القطار ولقي حتفه في الحال، ولا توجد شبهه جنائية وراء الحادث، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى واخطار النيابة العامة.

 

 


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