شاهد أعمال تبطين وتأهيل ترعة فرع وصلة فرج بديرمواس فى المنيا

تواصل محافظة المنيا أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف مراكز المحافظة، داخل الكتلة السكنية وخارجها، ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أعادت المشهد الجمالى للقرية بمحافظة المنيا، وجعلت المجرى المائى تحفة جمالية.
وتواصل المحافظة العمل، فى تأهيل وتبطين فرع وصلة فرج التابعة لمركز ديرمواس، ضمن عشرات الكيلومترات من الترع التى يتم تقديمها والانتهاء منها، حيث تم الانتهاء من أعمال 166 كيلو متر علي مستوى مراكز المحافظة، وجاري استكمال باقي أعمال التبطين والتأهيل.
من جانبه، قال المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، إنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو متر ، من إجمالي مستهدف 394 كيلو متر، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، مشيرا إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.
أعمال تبطين وتأهيل فرع وصلة فرج بديرمواس
أعمال تبطين وتأهيل فرع وصلة فرج بديرمواس
أعمال تبطين وتأهيل فرع وصلة فرج بديرمواس
أعمال تبطين وتأهيل فرع وصلة فرج بديرمواس
أعمال تبطين وتأهيل فرع وصلة فرج بديرمواس
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