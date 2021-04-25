شاهد أعمال تبطين وتأهيل ترعة فرع وصلة فرج بديرمواس فى المنيا

وتواصل المحافظة العمل، فى تأهيل وتبطين فرع وصلة فرج التابعة لمركز ديرمواس، ضمن عشرات الكيلومترات من الترع التى يتم تقديمها والانتهاء منها، حيث تم الانتهاء من أعمال 166 كيلو متر علي مستوى مراكز المحافظة، وجاري استكمال باقي أعمال التبطين والتأهيل.

من جانبه، قال المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، إنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو متر ، من إجمالي مستهدف 394 كيلو متر، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، مشيرا إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.