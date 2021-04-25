اليوم السابع
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تعيين لمياء كامل مساعدًا لوزير السياحة والآثار للترويج.. تعرف على مهامها

الأحد، 25 أبريل 2021 08:08 م
تعيين لمياء كامل مساعدًا لوزير السياحة والآثار للترويج.. تعرف على مهامها لمياء كامل
كتب محمد أسعد

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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا وزاريا بشغل لمياء كامل وظيفة مساعد الوزير للترويج، وذلك لمدة عام.

 

قالت الوزارة في بيان صادر عنها إن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

 

ويكون من مهام وظيفتها الإشراف على أعمال الترويج بالوزارة والهيئات التابعة لها من حملات دعائية وفعاليات ترويجية، والإشراف على إدارة العلاقات العامة والمراسم، وملف إدارة الأزمات.

 

جدير بالذكر أن لمياء كامل حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من الجامعة الأمريكية  بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وحصلت كذلك على تدريب مكثف في تطوير حملات العلاقات العامة الإبداعية وإدارة الأزمات في لندن بالمملكة المتحدة.

 

مارست لمياء كامل حياتها المهنية في عدد من أهم شركات التسويق والنفط العالمية حيث تدرجت بالعديد من الوظائف القيادية بها. كما أسست إحدى شركات العلاقات العامة والاستشارات الإعلامية والحملات التسويقية، حيث شاركت في رسم الاستراتيجيات والرسائل الإعلامية الخاصة بعدد كبير من المؤسسات المحلية والعالمية.


السياحة والآثار

لمياء كامل

الترويج للسياحة

السياحة في مصر

السياحة المصرية

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