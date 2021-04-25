السياحة: الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع ضد كورونا نهاية مايو

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة مستعدة لاستقبال السائحين الروس، لافتة إلى أن عمليات تطعيم العاملين في القطاع السياحى مستمرة، ومع نهاية شهر يونيو المقبل سننتهى من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى ضد فيروس كورونا.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة السياحة، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن استئناف السياحة بين مصر وروسيا يمثل أهمية كبرى، ومؤشر جيد لانتعاش حركة السياحة، موضحة أن مصر كانت حريصة على الفتح البطئ للسياحة ولكن ستتزايد خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المؤشرات تؤكد أن مصر استقبلت المزيد من الأفواج السياحية خلال الفترة الراهنة.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة السياحة، أن هناك سياحة في مصر ولكن قليلة بنسبة ما، بسبب أزمة تفشى كورونا التي يشهدها العالم، ولكن وجود سياحة أمر مفيد ومؤشر جيد للغاية، كما أن عودة الطيران الروسى سيكون له أثار جانبية على السياحة بشكل عام .