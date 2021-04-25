تعرف على تحليل الدم الذى يكشف خطر إصابتك بالنوبات القلبية

كتبت هند عادل

الالتهابات هي مشاكل صحية تحدث بأى عضو من أعضاء الجسم وتؤدى إلى زيادة مستوى البروتين التفاعلي سي (CRP)، الذي يمكن قياسه في الدم، عندما يكون هناك التهاب في جسمك قد يفحص طبيبك مستوى بروتين سي التفاعلي لديك بحثًا عن عدوى أو لحالات طبية أخرى.

ووفقا لتقرير لموقع مايو كلينك يمكن أيضًا استخدام اختبار بروتين سي التفاعلي عالي الحساسية (hs-CRP) ، وهو أكثر حساسية من الاختبار القياسي، لتقييم خطر إصابتك بمرض الشريان التاجي، وهي حالة تضيق فيها شرايين القلب يمكن أن يؤدي مرض الشريان التاجي إلى نوبة قلبية.

فوائد اختبار CRP



قد يطلب طبيبك إجراء اختبار CRP للتحقق من وجود التهاب، والذي يمكن أن يشير إلى وجود عدوى أو مرض التهابي مزمن ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة، بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض القلب.

اختبارات CRP لأمراض القلب

يُعتقد أن ارتفاع مستوى بروتين سي التفاعلي hs-CRP في الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية لا يشير اختبار بروتين سي التفاعلي CRP إلى سبب الالتهاب ، لذلك من الممكن أن يعني ارتفاع مستوى بروتين سي التفاعلي CRP وجود التهاب ناتج عن شيء ما بجانب القلب.

لا توصي جمعية القلب الأمريكية بإجراء اختبار hs-CRP للجميع بدلاً من ذلك ، يكون الاختبار أكثر فائدة للأشخاص الذين لديهم فرصة بنسبة 5 إلى 10 % للإصابة بنوبة قلبية في غضون السنوات العشر القادمة يتم تحديد مستوى الخطر المتوسط ​​هذا من خلال تقييم المخاطر العالمي ، والذي يعتمد على خيارات نمط الحياة والتاريخ العائلي والحالة الصحية الحالية.

يساعد الاختبار أيضًا في تحديد خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية ، حيث إن الأشخاص الذين لديهم مستوى عالٍ من hs-CRP والذين أصيبوا بنوبة قلبية هم أكثر عرضة لحدث آخر من أولئك الذين لديهم مستوى طبيعي.

الأشخاص الذين لديهم مخاطر منخفضة للإصابة بنوبة قلبية هم أقل عرضة للاستفادة من اختبار hs-CRP. يجب على الأشخاص الذين لديهم مخاطر عالية معروفة للإصابة بنوبة قلبية أن يطلبوا العلاج والتدابير الوقائية بغض النظر عن مدى ارتفاع مستوى بروتين سي التفاعلي (hs-CRP) لديهم.

إذا كنت ستخضع لاختبار hs-CRP للمساعدة في اكتشاف مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، فتذكر أن مستوى بروتين سي التفاعلي CRP هو عامل خطر واحد فقط للإصابة بمرض الشريان التاجي إذا كان لديك مستوى مرتفع من بروتين سي التفاعلي، فهذا لا يعني بالضرورة أنك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

نتائج الاختبار



بالنسبة لاختبار CRP القياسي ، تكون القراءة العادية أقل من 10 ملليجرام لكل لتر (مجم / لتر). تعتبر نتيجة الاختبار التي تظهر مستوى CRP أكبر من 10 مجم / لتر علامة على وجود عدوى خطيرة أو صدمة أو مرض مزمن، والتي من المحتمل أن تتطلب مزيدًا من الاختبارات لتحديد السبب.

إذا كنت تخضع لاختبار hs-CRP لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب ، فإن مستويات الخطر الحالية المستخدمة تشمل:

مخاطر اقل: لديك مستوى hs-CRP أقل من 2.0 ملليجرام لكل لتر (مجم / لتر).

مخاطر أعلى: لديك مستوى hs-CRP أكبر من 2.0 مجم / لتر.