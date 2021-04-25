تشغيل أول فرن فخار صديق للبيئة بقرية الفواخير بالفسطاط.. صور

شهدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، التشغيل الفعلى لأول فرن بقرية الفواخير يعمل بالغاز الطبيعى وبولاعات ذاتية، حيث تعد هذه الأفران صديقة للبيئة، وتم التشغيل بشكل آمن.

وتفقدت نائب المحافظ نسب توصيل المرافق لباقى الافران، وذلك بحضور اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة والعميد ماجد فوزى المشرف على مشروع الفواخير وبعض الإدارات المعنية والتنفيذية، حيث أكدت أنه جارى العمل على تركيب باقى الأفران على التوالى ومتابعة التنسيق مع شركات المرافق لتسريع اجراءات التعاقد .

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، بضرورة رفع كفاءة قرية الفواخير من حيث الانارة وتركيب اللاند سكيب وتحسين المظهر الجمالى ورفع مستوى النظافة وإنشاء مقاعد ولاند سكيب وبرجولات خشبية بتصميمات جمالية، ونافورة بمدخل القرية، ومعرض مفتوح بالإضافة إلى ضرورة وجود ساحة انتظار للسيارات والحافلات الخاصة بالسائحين .

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى أنه سيتم إنشاء مول لعرض منتجات القرية بشكل حضارى وراقى وبشكل يليق مع قيمة هذا النوع النادر من الفن، كما تم التوجيه بأهمية عرض هذه المنتجات "أون لاين" وذلك لتنشيط حركة البيع والشراء بالقرية وزيادة الاقبال عليها، كذلك ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة لوضع القرية ضمن المزارات الخاصة بالرحلات وتشجيع الجروبات السياحية على زيارة القرية لتنشيط حركة البيع والشراء وللترويج السياحى، بالإضافة إلى تنفيذ نظام للإنارة لكى تظهر المنتجات بشكل واضح على مدار 24 ساعة.