تجديد حبس عاطل قتل زوجته باستخدام قطعة حديد لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زوجته عقب استدراجها إلى منطقة زراعية، وتعدى عليها بقطعة حديد على رأسها بسبب الخلافات الزوجية بينهما وشكه فى سلوكها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها والأداة المستخدمة فى الواقعة، كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بلاغ بالعثور على جثة فتاة مجهولة فـى العقد "الثالث من العمر" أمام منزل مهجور كائن بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة القسم وبها جرحين بالرأس وتبين أن المنزل محل البلاغ داخل أرض زراعية، ومستأجر لأحد الأشخاص.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بمحافظة البحيرة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، عاطل، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة واستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، والقى القبض عليه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات بينهما وشكه فى سلوكها وقيامه بإستدراج المجنى عليها الى مكان العثور وتعدى عليها بالضرب بقطعة حديدية على رأسها فأودى بحياتها وفرا هارب وأرشد عن الأداة المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.