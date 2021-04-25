اليوم السابع
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تاجر كيف يعترف بجلبه أقراص مخدرة من عاطل لترويجها في إمبابة

الأحد، 25 أبريل 2021 04:00 ص
تاجر كيف يعترف بجلبه أقراص مخدرة من عاطل لترويجها في إمبابة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل تم القبض عليه في إمبابة، لاتهامه بحيازة عدد من الأقراص المخدرة، أنه يروج المضبوطات بين عملائه، بمنطقة إمبابة، والمناطق المحيطة بها، وذكر أنه يخزنها بمنزله تمهيدا للتصرف فيها بالبيع.

أضاف المتهم أنه تحصل على الأقراص المخدرة من عاطل، كشف عن هويته لرجال المباحث، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبطه.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه في إمبابة.

بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

أقراص مخدرة

قسم امبابة

امن الجيزة

مكافحة المخدرات

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