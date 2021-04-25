انفصال عربة بقطار أبوقير فى الإسكندرية دون خسائر بالأرواح.. صور

الإسكندرية _ أسماء على بدر

انفصلت عربة قطار أبوقير بمنطقة المعمورة، شرق الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، دون حدوث إصابات أو خسائر.

وقال مصدر بسكة حديد الإسكندرية، إن العربة الأخيرة من القطار المتوجه من أبوقير انفصلت في منطقة المعمورة الشاطئ، دون حدوث إصابات.

وأشار المصدر، إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، برفقة ضباط قسم المنتزه ثان، للوقوف على الأمر، وتبين عدم وجود أي إصابات أو خسائر، وأنه تم الدفع بفنين من الهيئة وتم إعادة تركيب العربة وتسير حركة القطارات على الفور.

وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.