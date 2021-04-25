فيينا (أ ش أ)

طالبت النمسا، اليوم، بوقف المصادمات بين الفلسطينيين والإسرائليين، فى القدس، وقالت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأحد، إن الهجمات وأعمال العنف بين الجانبين غير مقبولة، معربة عن قلقها من إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.

وكانت اشتباكات جديدة قد جرت فى القدس وأسفرت عن سقوط جرحى وتنفيذ اعتقالات بعدما اشتبك مئات الفلسطينيين مع الشرطة قرب باب العامود فى البلدة القديمة.

وفى وقت سابق أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداءات التى قام بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى القدس الشرقية ليلة أمس، مؤكداً أن وتيرة الاستفزاز من جانب المتطرفين اليهود ظلت تتصاعد فى القدس خلال الأيام الماضية، وأن دولة الاحتلال تحمى جرائم المستوطنين وتشجعها.